Milei in Spagna, 'sì, chiuderò la Banca Centrale argentina'

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha confermato che uno degli obiettivi del suo governo rimane quello di eliminare la Banca centrale. Lo ha detto durante una presentazione a Madrid dove si trova attualmente per partecipare a un meeting del partito di estrema destra Vox in vista delle prossime elezioni europee.

"La chiusura della Banca Centrale rimane uno dei nostri principali obiettivi", ha affermato rispondendo a una precisa domanda del moderatore dell'evento. Il leader ultraliberista ha giustificato la decisione sottolineando che secondo la sua visione ultraliberista dell'economia "il controllo di capitali e' immorale".

Il presidente argentino è arrivato questa mattina a Madrid dove rimarrà fino a domenica per partecipare al meeting di Vox al quale partecipera' da remoto anche la premier italiana Giorgia Meloni.

Nell'agenda del leader ultraliberista argentino nella capitale spagnola figurano anche un incontro con ceo di aziende locali e una riunione privata con il presidente di Vox, Santiago Abascal, mentre sono assenti riunioni di tipo ufficiale con autorità del governo di Pedro Sanchez e della monarchia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA