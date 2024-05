Milei è arrivato a Madrid per partecipare al meeting di Vox

Il presidente argentino, Javier Milei, è arrivato questa mattina a Madrid dove rimarrà fino a domenica per partecipare a un meeting del partito di estrema destra Vox. Nell'agenda del leader ultraliberista argentino figurano anche "un incontro con ceo di aziende spagnole" e una riunione privata con il presidente di Vox, Santiago Abascal mentre sono assenti riunioni di tipo ufficiale con autorità del governo di Pedro Sanchez e della monarchia.

Il discorso al meeting dell'ultradestra spagnola si terrà domenica e lo stesso giorno il presidente argentino, accompagnato anche dalla segretaria alla presidenza, la sorella Karina Milei, farà ritorno in Argentina.

I viaggi all'estero del presidente Milei per svolgere attività non strettamente ufficiali o di tipo governativo destano polemiche in Argentina dove si mette in discussione il costo di queste attività in un contesto di forti tagli alla spesa.

In cinque mesi di governo Milei è già stato tre volte negli Stati Uniti, e una volta ciascuna in Svizzera, Israele ed Italia. Il primo viaggio è stato a gennaio a Davos, per partecipare al foro economico mondiale, mentre risale a febbraio l'unico viaggio ufficiale effettuato fino ad oggi dal presidente: quello in Israele ed Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA