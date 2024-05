Clima, applausi per leader indigeno brasiliano in Vaticano

La drammatica emergenza che riguarda l'Amazzonia "non è la prima, ma è sicuramente la più pericolosa per la sopravvivenza dei popoli indigeni che vi vivono" e, in fin dei conti, "per il futuro dell'umanità intera". Con queste parole il leader indigeno brasiliano Raoni Metuktire ha introdotto il suo intervento nel Vertice internazionale voluto da papa Francesco dal titolo 'Dalla crisi climatica alla resistenza climatica' che si conclude oggi nella Casina Pio VI della Città del Vaticano.

Con l'inseparabile copricapo di piume gialle, Raoni ha spiegato che tanti anni fa suo padre gli ha raccontato di "epoche in cui il popolo Mebengokre", a cui lui appartiene, "era stato quasi sterminato dal fuoco e dall'acqua".

A me sembra, ha ancora detto, che "questa situazione si sta riproponendo non solo per il mio popolo, ma anche per voi bianchi". E se tanti anni fa "noi siamo riusciti a sopravvivere - ha aggiunto - credo che oggi nessuno potrà sopravvivere da solo se non c'è un accordo fra noi e voi".

Noi, ha proseguito, "non siamo abituati ad usare i soldi, non li useremmo se non fosse necessario, Però tutto quello che voi ci chiedete di fare per le nostre terre indigene si può fare solo con i soldi, che solo voi avete".

Infine Raoni ha rivolto un appello, accolto da una standing ovation da parte dei presenti, a "quanti possono sensibilizzare le classi politiche al dramma ambientale e alle misure importanti da adottare che è impossibile rinviare".



