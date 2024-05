Alluvioni nel sud del Brasile, criticata l'importazione di riso

Gli agricoltori del Rio Grande do Sul hanno criticato la decisione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva di autorizzare l'importazione di un milione di tonnellate di riso per evitare carenze e aumento dei prezzi dopo le inondazioni che hanno devastato lo Stato del Brasile meridionale, da cui proviene circa il 70% della produzione di riso nazionale.

"Non prevediamo alcun tipo di carenza di riso, se non momentanea, per ragioni logistiche o impasse nell'emissione delle fatture", ha dichiarato il presidente della Federazione dell'agricoltura del Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, secondo cui la maggior parte del raccolto di riso è stato preservato.

Il ministro dell'Agricoltura e dell'Allevamento, Carlos Fávaro, ha però confermato che il governo importerà un milione di tonnellate da Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia. E, se necessario, acquisterà anche dall'Asia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA