Unicef,aumentano bimbi migranti nella giungla Darien in Colombia

Nei primi quattro mesi del 2024 oltre 30.000 bambini hanno attraversato la pericolosa giungla del Darien che separa la Colombia da Panama, in aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce il Fondo delle Nazioni unite per l'Infanzia (Unicef), evidenziando che numero di bambini in transito è cresciuto cinque volte più velocemente di quello degli adulti. Circa 2.000 bambini, inoltre, hanno viaggiato non accompagnati o separati dalle loro famiglie.

"Il Darien non è un posto per bambini. Molti sono morti durante il viaggio arduo e pericoloso attraverso la foresta e molti di quelli che sopravvivono al viaggio arrivano malati, affamati e disidratati, spesso con ferite o infezioni e con un disperato bisogno di sostegno", ha affermato il vicedirettore dell'Unicef, Ted Chaiban.

Dato che i bambini rappresentano un quinto dei migranti "la presenza e la risposta dell'Unicef sono più importanti che mai", ha sottolineato. "Finanziamenti adeguati sono fondamentali per permetterci di essere presenti per i bambini, indipendentemente dal loro paese di origine o di destinazione".



