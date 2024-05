Il bilancio delle vittime delle inondazioni nel Rio Grande do Sul, in Brasile, sale a quota 151, secondo l'ultimo bilancio diffuso dalla Protezione Civile. Il numero dei dispersi, è invece sceso a 104.

Le piogge che hanno flagellato lo stato per più di due settimane hanno già colpito più di 2,2 milioni di persone.

Da quando le inondazioni hanno iniziato a martoriare il territorio, hanno compromesso le attività in 458 comuni, pari al 92% dello stato.



