Messico: scambio di accuse sulle cause dei blackout

Scambio di accuse alla Commissione per la regolamentazione dell'energia sui blackout che nei giorni scorsi hanno colpito ampie zone del Messico, in concomitanza con forti ondate di calore. Durante una sessione convocata per analizzare le cause delle interruzioni di energia, il commissario Walter Julián Ángel Jiménez ha affermato che le energie verdi — prodotte da aziende private — "lungi dall'essere una soluzione" complicano il sistema elettrico. "Questi impianti di generazione non contribuiscono assolutamente a nulla e non dispongono di sistemi di sostegno o di stoccaggio", ha affermato.

Il direttore della società di consulenza Enegence, José Buganza, ha invece attribuito le interruzioni di corrente alla mancanza di infrastrutture e ad una paralisi normativa che impedisce lo sviluppo di nuovi progetti. "Ci troviamo - ha detto Buganza - nella peggiore situazione possibile per il settore.

C'è una paralisi totale: le cose non si muovono, non si risolvono e non si utilizzano i meccanismi esistenti per sbloccare questa congiuntura. È un momento delicato, perché nell'ambito elettrico non si stanno sviluppando le infrastrutture".



