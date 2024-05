Messico: opposizione, 'irregolarità in campagna elettorale'

Marko Cortés, presidente del Pan, uno dei partiti che compongono l'alleanza di opposizione della candidata alla presidenza Xóchitl Gálvez, ha avvertito che la criminalità organizzata sta finanziando il Movimento di Rigenerazione Nazionale (Morena), che guida i sondaggi con la candidata Claudia Sheinbaum.

Morena, a sua volta, secondo Cortés, sostiene Jorge Álvarez Máynez, il candidato del Movimento Cittadino, che non ha accettato, per il momento, la richiesta dell'opposizione di ritirarsi dalla campagna e di invitare i suoi a votare per Gálvez.

"Il processo è completamente irregolare — ha aggiunto — con un capo dello Stato che ha interferito nelle campagne, la partecipazione della criminalità tollerata dal governo e un istituto elettorale senza la forza per farsi rispettare".

"Quello che Morena sta cercando di fare è dividere il voto dell'opposizione e perciò finanzia Máynez, questo è già evidente", ha concluso.



