Aumento del 10% ai docenti in Messico

Il presidente del Messico López Obrador ha annunciato un aumento salariale del 10% per gli insegnanti del Paese, che porterà il loro stipendio a circa 1.050 dollari al mese, +47,5% durante la presente amministrazione.

In occasione della Giornata del Maestro, che si celebra ogni 15 maggio in Messico, centinaia di operatori del settore educativo affiliati alla Cnte, uno dei più grandi sindacati del Paese, si sono radunati nello Zocalo, la piazza principale della capitale.

Le forze dell'ordine hanno disposto recinzioni attorno al Palazzo Nazionale, sede dell'esecutivo federale.

"È per sfuggire alle provocazioni, per non cadere nella trappola della violenza e anche a causa delle circostanze, perché si avvicinano le elezioni e c'è chi cerca la repressione.

Dobbiamo agire con cautela, per questo è meglio prevenire, perché ci sono molti infiltrati", ha spiegato il presidente della Repubblica.



