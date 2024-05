Ucraina ed Argentina avviano rafforzamento della cooperazione

Ucraina ed Argentina hanno avviato una nuova fase delle relazioni bilaterali centrata sul rafforzamento della cooperazione e sul sostegno di Buenos Aires a Kiev nel conflitto contro la Russia e nella ricostruzione. E' quanto emerso al termine di una riunione tenuta lunedì a Buenos Aires tra il vice primo ministro e ministro dell'Economia ucraino Yuliia Svyrydenko e la ministra degli Esteri argentina Diana Mondino.

Le parti hanno annunciato che nel mese di ottobre si terrà per la prima volta in 18 anni una riunione della Commissione intergovernativa mista ucraino-argentina per la cooperazione commerciale ed economica, con al centro dell'attenzione le possibilità di sviluppo dei settori farmaceutico ed agricolo.

In vista della riunione d'ottobre l'Argentina è stata invitata inoltre a partecipare alla Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina che si terrà a giugno a Berlino.

Almeno cinque grandi aziende argentine del settore dell'energia, si legge in una nota, sono interessate a partecipare alla Conferenza con l'obiettivo di cooperare alla ripresa delle infrastrutture del settore.

Mondino ha sottolineato "l'impegno dell'Argentina nella difesa del diritto internazionale, del sistema multilaterale delle Nazioni Unite e dei valori democratici" mentre Svyrydenko ha ringraziato da parte sua il governo di Javier Milei "per il suo sostegno nei forum multilaterali".

Il presidente argentino ha evidenziato fin dall'inizio del suo mandato un forte allineamento con l'Ucraina, un avvicinamento sancito anche dalla partecipazione dello stesso Volodymyr Zelensky alla cerimonia di insediamento di Milei a Buenos Aires il 10 dicembre.



