Polemica in Argentina per i tanti viaggi non ufficiali di Milei

Iniziano a destare polemica tra le fila dell'opposizione in Argentina i viaggi all'estero del presidente Javier Milei per svolgere attivita' non ufficiali. Ad attirare l'attenzione in particolare e' il prossimo impegno nell'agenda del leader ultraliberista, atteso in Spagna per il 19 maggio a un meeting del partito di ultradestra Vox. In cinque mesi di governo Milei e' gia' stato tre volte negli Stati Uniti, e una volta ciascuna in Svizzera, Israele ed Italia. Il primo viaggio e' stato a gennaio a Davos, per partecipare al foro economico mondiale, mentre risale a febbraio l'unico viaggio ufficiale effettuato fino ad oggi dal presidente: quello in Israele ed Italia.

Il 24 febbraio Milei ha visitato per la prima volta gli Stati Uniti come presidente per partecipare alla Conservative Political Action Conference (Cpac) di Washington, per poi tornare ad aprile negli Usa, in Florida, per ricevere il riconoscimento di 'ambasciatore della luce' da un'associazione ebraica. Il 6 maggio il leader ultraliberista ha quindi partecipato al foro dell'Istituto Milken a Los Angeles per fare poi ritorno in Argentina.

Nelle prime cinque occasioni Milei aveva fatto uso di compagnie commerciali per i suoi spostamenti adducendo una necessita' di risparmio in linea con la sua politica di austerity ma, per ragioni di sicurezza dettate dal suo allineamento con Israele, il presidente da qui in avanti dovra' utilizzare la flotta presidenziale.

Il costo del prossimo volo a Madrid e' stimato dagli esperti in circa 500 mila dollari, una cifra che secondo l'opposizione e' ingiustificata. "I presidenti quando viaggiano all'estero incontrano presidenti, discutono temi di interesse strategico, aprono mercati. Se non c'e' nulla di tutto cio' allora e' turismo", ha detto un ex ministro degli Esteri.



