La giustizia argentina indaga i 'piqueteros' per estorsione

La giustizia argentina ha avviato un'indagine nei confronti di organizzazioni sociali della sinistra radicale sospettate di riscuotere parte dei sussidi destinati ai loro affiliati.

L'inchiesta - basata su denunce anonime raccolte dal governo ultraliberista di Javier Milei attraverso una linea verde istituita appositamente - ha portato oggi alla realizzazione di 27 perquisizioni nei confronti di esponenti di alcune delle organizzazioni della sinistra radicale, come il Polo Obrero (Po), la Corriente Clasista y Combativa (Ccc), e il Movimento dei Lavoratori Esclusi (Mte) che fanno parte del cosiddetto 'movimento piquetero'.

L'accusa nei confronti degli indagati sarebbe quella di estorsione e si baserebbe su numerose denunce anonime pervenute al numero verde del governo dove si accusano i leader di queste organizzazioni di obbligare i loro affiliiati a versare una quota dei sussidi statali per disoccupazione o di partecipare alle proteste sotto minaccia di non ricevere piu' i sussidi.

In una conferenza stampa convocata d'emergenza dal Polo Obrero insieme alle altre organizzazioni si denuncia tuttavia una "manovra di persecuzione politica del governo volta a soffocare le proteste popolari per il feroce aggiustamento che porta avanti principalmente sui settori piu' vulnerabili".





