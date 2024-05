In Messico arriva un'ondata di caldo con temperature di 48 gradi

Il Servizio Meteorologico Nazionale, fonte ufficiale del governo messicano, ha annunciato che una terza ondata di caldo entrerà nel territorio del Paese tra il 16 e il 18 maggio, interessando almeno 10 Stati con temperature elevate.

Le zone più colpite, che raggiungeranno i 48°C, sono Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco e Campeche.

Altre zone come Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos e Quintana Roo si manterranno tra i 40 e i 45°C. Le autorità hanno raccomandato alla popolazione di non esporsi ai raggi del sole per periodi prolungati, usare protettori solari e idratarsi.



