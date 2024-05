Brasile, vento e freddo si abbattono su Rio Grande do Sul

La pioggia concede una tregua allo stato brasiliano di Rio Grande do Sul martoriato dalle alluvioni da oltre una settimana. Il forte vento da sudest che soffia sulla regione ha tuttavia già causato un brusco calo delle temperature e continua a ostacolare il deflusso verso il mare delle acque del lago Guaiba e del lago Dos Patos il cui livello continua a salire. Questa mattina a Porto Alegre è stata registrata la temperatura più bassa dell'anno - 11 gradi - e un nuovo innalzamento delle acque del Guaiba che inondano la città dallo scorso 3 maggio.

Secondo i meteorologi il record storico di 5,33 metri raggiunto la scorsa settimana è destinato a essere nuovamente superato oggi. Nella notte un altro quartiere è stato parzialmente evacuato, aumentando ulteriormente il numero di sfollati che in tutto lo stato sono già 615.429. Le previsioni per le prossime ore sono di tempo sereno ma l'Istituto nazionale di meteorologia lancia l'allerta per un ulteriore calo delle temperature, con minime attese intorno ai 5 gradi e gelate notturne.



