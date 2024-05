Brasile, il Papa riceve in dono la bandiera di Rio Grande do Sul

C'è anche una bandiera dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul tra i doni che il sindaco di San Paolo, Ricardo Nunes, consegnerà domani a Papa Francesco, a margine della sua partecipazione a un evento sui cambiamenti climatici organizzato in Vaticano. Lo ha annunciato lo stesso Nunes sui social media al suo arrivo a Roma, mostrando anche una bandiera del Brasile, una di San Paolo, una maglietta della squadra di calcio Palmeiras e una statua della madonna Aparecida.

La delegazione brasiliana chiederà anche al Santo Padre di benedire una scultura della madonna che sarà donata al Rio Grande do Sul al rientro.

La scorsa settimana il pontefice aveva donato 100mila euro alle vittime dell'alluvione rimaste senza casa.



