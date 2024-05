Oltre 3mila sfollati per le inondazioni in Uruguay

Si aggrava anche in Uruguay l'effetto delle inondazioni provocate dai forti temporali, in concomitanza con quelle registratesi nel confinante Brasile meridionale, dove è salito a 145 il numero dei morti: secondo l'ultimo rapporto ufficiale del Sistema nazionale di emergenze (Sinae) uruguaiano, sono 3.034 le persone sfollate dalle loro case in nove dei 19 dipartimenti del Paese sudamericano.

L'esondazione del Rio Uruguay, causata dalle intense piogge nel sud del Brasile, ha provocato un aumento del numero di sfollati in particolare a Salto, sulla costa uruguaiana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA