Messico: presidente esorta a votare liberamente il 2 giugno

Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, riferendosi alla giornata elettorale del 2 giugno, ha invitato gli elettori a farne un'occasione di decisioni libere.

Il capo dell'esecutivo ha raccomandato ai cittadini, in caso di ricevere offerte di compra di voti, di fingere di accettare e poi votare liberamente.

López Obrador ha ricordato il "danno che le frodi elettorali hanno arrecato al Paese, in particolare quella commessa nel 2006", ribadendo l'accusa secondo cui Felipe Calderón ha assunto il potere in modo illegittimo "e poi ha lanciato una guerra contro il narcotraffico che ha scatenato una delle peggiori crisi di violenza nel Paese".

"La tessera elettorale è un'arma molto potente —ha aggiunto il presidente— con la quale si può trasformare pacificamente una realtà di oppressione, ingiustizia e privilegio o esprimere il proprio ripudio al governo. Il voto libero è un atto sublime", ha concluso.



