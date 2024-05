Lula non va in Cile per seguire la crisi nel Rio Grande do Sul

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha rinviato il viaggio che avrebbe dovuto compiere in settimana in Cile. La decisione è stata presa per seguire da vicino l'evolversi della situazione nel Rio Grande do Sul, per la cui ricostruzione il governo ha stanziato un primo pacchetto da 9 miliardi di euro.

Nello Stato del Brasile meridionale le inondazioni finora hanno provocato 145 morti e si teme che possano essercene altre nelle prossime ore. Stamani la Protezione civile ha emesso un nuovo allarme di piena e si prevede che il fiume Guaíba salirà ancora superando il livello di 5,5 metri.

In Cile, Lula aveva programmato un incontro bilaterale con il suo omologo, Gabriel Boric, oltre ad eventi aziendali. Anche il ministro degli Esteri, Mauro Vieira, avrebbe deciso di rinunciare al viaggio. L'aspettativa è che la visita venga riprogrammata.



