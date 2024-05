Italia e Colombia a confronto sulla criminalità organizzata

La "lotta alla criminalità organizzata transnazionale" è stata oggetto di un dibattito organizzato alla Pontificia università javeriana di Bogotà, in Colombia. Per l'occasione, sono intervenuti tre prestigiosi giuristi italiani: Giovanni Tartaglia Polcini (magistrato e consigliere giuridico del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale), Roberto Tartaglia (magistrato e vice capo del dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio) e Giancarlo Cirielli (magistrato e direttore generale dei Detenuti del ministero della Giustizia).

L'ambasciatore italiano Giancarlo Curcio ha ricordato che da diversi anni Colombia e Italia mantengono una "tradizione di collaborazione" su questi temi, svolgendo numerosi eventi con giuristi e autorità di entrambe le nazioni.

Durante l'incontro, sono stati ricordati i nomi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino come esempi di sacrificio nella lotta alla mafia.

"Giovanni Falcone aveva tante qualità, ma credo che ne avesse una che le riassumeva tutte: la lungimiranza. Sapeva vedere, immaginare prima degli altri prospettive e strategie", ha sottolineato Tartaglia.

Dal canto suo Tartaglia Polcini ha spiegato che la mafia è una tipologia di criminalità "liquida", che penetra negli interstizi di ciò che è solido in una società e vi si infiltra con l'intento di diventare un "male necessario".



