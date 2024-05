Il Venezuela critica l'Ue per il ritiro parziale delle sanzioni

La decisione dell'Unione Europea di togliere le sanzioni solo ad alcuni membri del Consiglio Nazionale Elettorale del Venezuela e non al resto dei funzionari del governo di Nicolas Maduro che figurano nella lista nera di Bruxelles "e' ingannevole".

Lo afferma il ministro degli Esteri, Ivan Gil, sottolineando che Caracas "respinge in assoluto" tale decisione. "Lo Stato venezuelano e' uno solo, non si puo' suddividere per punire alcuni funzionari ed altri no", ha affermato Gil in una conferenza stampa. "Le sanzioni sono illegali ed illegittime, semplicemente non dovrebbero esistere", ha aggiunto.

In vista delle elezioni presidenziali del 28 luglio il Consiglio Ue ha annunciato la revoca temporanea delle sanzioni contro il presidente del Cne, Elvis Amoroso, e gli ex funzionari Socorro Hernandez, Xavier Moreno e Leonardo Morales mantenendo tuttavia il resto delle sanzioni contro il Venezuela fino a gennaio del 2025.

Nel 2017 l'Ue ha imposto un primo pacchetto di sanzioni contro il Venezuela, tra le quali un embargo sulla vendita di armi.

L'elenco comprendeva anche il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nel territorio Ue ad alcuni funzionari del governo Maduro.



