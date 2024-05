Il governo Milei decreta l'emergenza ferroviaria in Argentina

Il governo argentino ha decretato lo stato di emergenza delle infrastrutture ferroviaria dopo l'incidente avvenuto lo scontro tra due treni avvenuto la scorsa nella capitale Buenos Aires che ha causato oltre 90 feriti. Lo ha annunciato oggi il portavoce della Presidenza, Manuel Adorni, nella sua consueta conferenza stampa mattutina precisando che a determinare la decisione è il contenuto di un rapporto della Commissione nazionale di regolazione dei traporti (Cnrt) dove si parla di una "rete ferroviaria devastata".

Adorni ha riferito anche di un debito di 100 milioni di dollari della società statale Trenes Argentinos ereditata dal precedente governo e riguardo alle cause dell'incidente di venerdì scorso ha affermato che si potrebbe trattare di "un errore umano".

Tuttavia i sindacati del settore denunciano che negli ultimi quattro mesi i lavori di mantenimento della rete si svolgevano al minimo a causa del taglio dei fondi girati dal governo e in particolare si segnala che il sistema di segnalazione nel tratto in cui e' avvenuto l'incidente avveniva via radio a causa del furto di cavi di rame e della loro mancata sostituzione.



