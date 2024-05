GeoPark si espande a Vaca Muerta con l'acquisto di 4 giacimenti

Il bacino di Vaca Muerta nel sud dell'Argentina, seconda riserva al mondo di gas non convenzionale e quarta di shale-oil, continua ad attrarre investimenti dall'estero. GeoPark Limited, uno dei principali operatori del settore oil & gas in America Latina, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo con Phoenix Global Resources - una controllata di Mercuria Energy Trading - per l'acquisizione parziale delle operazioni estrattive ed esplorative in quattro giacimenti nella provincia patagonica di Neuquen.

I nuovi asset, si legge in un comunicato, dovrebbero incrementare la produzione di GeoPark nel 2024 di circa 5.500-6.500 barili equivalenti al giorno. La produzione lorda media nei giacimenti in questione è stata di 11.220 barili nel primo trimestre del 2024 e di 12.594 a marzo di quest'anno.

Secondo il programma di sviluppo concordato, solo la produzione del giacimento Mata Mora Norte e' stimata in 40.000 giornalieri giornalieri lordi entro il 2028.



