Dal Venezuela al Messico con una gamba rincorrendo il sogno Usa

Nonostante abbia una sola gamba, il venezuelano Jorge Briseno, è arrivato al confine settentrionale del Messico dopo aver lasciato il suo Paese quattro mesi fa, e ora a Ciudad Jaurez, sta cercando un varco per attraversare la barricata di filo spinato eretta dal Texas.

Briseno, riporta la Efe, ha camminato per decine di chilometri. L'odissea dell'uomo riflette il dramma dell'esodo in Messico, dove il principale Paese di origine dei migranti irregolari è il Venezuela, con 89.718 registrati nel primo trimestre del 2024, quasi uno su quattro dei 360.000 intercettati, secondo l'Unità di politica migratoria del ministero dell'Interno.

Tuttavia, il numero di migranti che arrivano al confine tra Messico e Usa è diminuito quest'anno a meno di 150 mila al mese dopo aver superato i 250mila lo corso dicembre.



