Cile: i camionisti scioperano per chiedere maggiore sicurezza

La confederazione dei trasportatori Fuerza del Norte del Cile ha iniziato uno sciopero a tempo indeterminato per chiedere al governo di Gabriel Boric di decretare lo stato di emergenza a causa dell'aumento di crimini di cui soffrono i trasportatori nel nord del Paese. I camionisti hanno interrotto la circolazione su diverse arterie del Paese soprattutto intorno alla città di Antofagasta. La circolazione resta regolare nel resto del paese dal momento che la Confederazione nazionale dei proprietari di camion del Cile (Cndc) e la Confederazione nazionale del trasporto merci (Cntc) hanno deciso di non aderire allo sciopero.

In occasione dei blocchi alla circolazione i camionisti di Fuerza del Norte hanno diffuso una lista con varie rivendicazioni tra cui la chiusura delle frontiere con possibilità di accesso ai trasportatori stranieri solo tramite punti di frontiera vigilati a camionisti con documentazione in regola, registrazione biometrica e lasciapassare ottenuto dietro presentazione di certificato del casellario giudiziale del Paese di origine.



