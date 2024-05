Boom dell'agroalimentare italiano in Brasile

Continua a crescere anche nel 2024 l'interesse dei brasiliani per il 'made in Italy', con un incremento del 6,9% nel primo quadrimestre, passando dai 122,4 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso agli attuali 130,9 milioni di dollari. È con queste premesse che l'Ice arriva con 15 aziende ad Apas Show 2024, il più grande appuntamento in America Latina dedicato alla grande distribuzione, da oggi a mercoledì a San Paolo.

L'Italia è il secondo fornitore brasiliano del settore, tra i Paesi europei, subito dopo il Portogallo. Il Brasile a sua volta si impone come il terzo più grande mercato nelle Americhe per gli italiani, dopo Stati Uniti e Canada.

La pasta e i prodotti da forno da soli concentrano oltre il 21% delle esportazioni italiane di alimenti e bevande verso il Brasile, pari a oltre 78 milioni di dollari nel 2023. Le esportazioni di mele rappresentano altri 50,9 milioni di dollari (14,5%), di vino 38,3 milioni (10,6%), di olio d'oliva 35,6 milioni (9,8%) e quelle di pomodori e altri preparati 31,5 milioni (8,7%). Insieme, questi cinque segmenti rappresentano quasi il 65% degli acquisti di prodotti alimentari e bevande effettuati dai brasiliani in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA