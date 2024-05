Torna a piovere nel sud del Brasile, saliti a 136 i morti

La Protezione civile di Rio Grande do Sul ha riferito che il numero dei morti dovuti alle inondazioni nello Stato del Brasile meridionale è salito a 136.

Le autorità locali hanno inoltre comunicato nel loro bollettino quotidiano che ci sono altri 756 feriti e 141 dispersi.

I forti temporali hanno riguardato 444 città, che rappresentano quasi il 90% del numero totale dei comuni del Rio Grande do Sul. Gli effetti del maltempo hanno colpito 1,9 milioni di persone, di cui 339,9 mila rimaste senza casa e 71,3 mila accolte nei rifugi.

La pioggia è intanto caduta nuovamente sul capoluogo, Porto Alegre, e in altre regioni. Le previsioni per la prossima settimana annunciano l'arrivo di una corrente fredda con possibilità di gelate. Nelle ultime ore è finalmente sceso il livello del fiume Guaíba, che ha ricoperto interamente d'acqua Porto Alegre.



