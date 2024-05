Inondazioni forzano città a cambiare ubicazione nel sud Brasile

Intere città potrebbero essere costrette a spostarsi altrove dopo le alluvioni che hanno pesantemente colpito lo Stato brasiliano di Rio Grande do Sul, dove il bilancio dei morti è già salito a 126 e ora si teme l'arrivo di altra pioggia.

Tra i comuni che dovranno cambiare ubicazione c'è quello di Roca Sales, che dovrà ricostruire almeno il 50% degli edifici pubblici e dei quartieri in aree maggiormente protette.

L'esempio di Roca Sales, situata a 143 km dal capoluogo, Porto Alegre, potrebbe dover essere seguito anche da Muçum, un altro municipio devastato dai temporali. Qui sono almeno il 30% gli edifici irrecuperabili, secondo il sindaco Mateus Trojan.

La situazione di Roca Sales e Muçum potrebbe ripetersi anche in altre parti dello Stato, ha affermato Marcelo Dutra da Silva, docente di Ecologia dell'Università federale del Rio Grande.

"Intere città dovranno cambiare ubicazione, ed è necessario allontanare le infrastrutture urbane da questi ambienti più rischiosi", ha spiegato l'esperto.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di meteorologia, nuove precipitazioni fino a 100 mm dovrebbero intanto abbattersi anche oggi sula regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA