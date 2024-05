Dichiarato incostituzionale lo stato di eccezione in Ecuador

La Corte costituzionale dell'Ecuador ha dichiarato incostituzionale l'ultimo stato di eccezione decretato dal presidente Daniel Noboa per 60 giorni con l'obiettivo di combattere la criminalità organizzata in quattro province del Paese.

Nel suo parere, con sette voti a favore e due contrari, la Corte ha stabilito che nella sua nuova dichiarazione di stato di emergenza Noboa non ha giustificato la configurazione di "conflitto armato interno" utilizzata per dichiarare questa misura di carattere straordinario.

Questa risoluzione del massimo tribunale contrasta con la sentenza sul primo stato di emergenza decretato dal presidente all'inizio dell'anno e durato 90 giorni, in cui i giudici ritennero che non spettava a loro valutare l'esistenza o meno di un "conflitto armato interno" trattandosi di una circostanza fattuale.

Il nuovo stato di eccezione è stato emesso da Noboa il 30 aprile per le province costiere di El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí e Santa Elena, e prevede la mobilitazione delle Forze armate a sostegno della polizia. In questo caso però, secondo la Corte, mancano "dati fattuali sufficienti per giustificare un meccanismo costituzionale così straordinario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA