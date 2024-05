Diagnosticato un tumore all'ex presidente del Perù Fujimori

L'ex presidente del Perù, Alberto Fujimori, che governò il Paese con il pugno di ferro tra il 1990 e il 2000, ha dichiarato che gli è stato diagnosticato un nuovo tumore maligno. Fujimori, 85 anni, ha dato l'annuncio attraverso un video pubblicato sui social. Nella registrazione di due minuti e mezzo sottolinea che la prima volta gli venne diagnosticato il cancro alla lingua 27 anni fa. Da allora ha rivelato di aver subito sei operazioni.

Alla fine di aprile, l'ex capo dello Stato era stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto a un intervento, secondo quanto riferito da sua figlia, Keiko Fujimori. Per l'ex candidata presidenziale e leader del partito Fuerza Popular, la chirurgia era legata ad una "lesione alla lingua" che avrebbe dovuto essere analizzata.

La nuova diagnosi sullo stato di salute dell'ex presidente viene annunciata mesi dopo aver lasciato il carcere in seguito a una risoluzione della Corte costituzionale che ripristinava la grazia umanitaria concessagli a suo tempo dall'ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Prima di essere rimesso in libertà, Fujimori stava scontando una pena detentiva di 25 anni per crimini contro l'umanità.



