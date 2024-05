Petro su Netanyahu, 'stop a genocidio o intervenga Corte Penale'

Il presidente colombiano Gustavo Petro è tornato a denunciare "il genocidio" della popolazione di Gaza da parte delle forze militari israeliane e ha chiesto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu di considerare la possibilità di inviare una forza di pace a Gaza. Lo ha affermato oggi in un post sul suo profilo X dove ha pure sollecitato la Corte Penale Internazionale a emettere un ordine d'arresto nei confronti del primo ministro, BenYamin Netanyahu.

"Netanyahu non fermerà il genocidio. Questo implica un ordine d'arresto internazionale della Corte Penale", scrive Petro nel suo post dove pure afferma che "il Consiglio di Sicurezza deve considerare il dispiegamento di una forza di pace nel territorio di Gaza".

Il 2 maggio Bogotà ha interrotto ufficialmente le relazioni diplomatiche con Israele con un comunicato dove si afferma che "la Colombia non può essere complice o tacere mantenendo relazioni diplomatiche con un governo che affronta accuse così gravi come quelle di aver commesso genocidio, crimini di guerra e violazioni del diritto internazionale umanitario".



