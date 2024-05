Festa della mamma per 38,5 milioni di donne messicane

Ogni 10 maggio in Messico si celebra la Festa della Mamma, una delle commemorazioni più radicate nella cultura e nel panorama sociale, economico e politico del Paese.

Secondo l'indagine nazionale sull'occupazione condotta dall'Istituto nazionale di statistica e geografia nel quarto trimestre del 2023, sette donne su dieci dai 15 anni in su (circa 38,5 milioni) sono madri. Tra queste, il 46,1% partecipa al mercato del lavoro, mentre il 6,7% di quelle sotto i 25 anni abbina l'educazione dei figli alle attività accademiche, svolgendo così un doppio sforzo non retribuito.

Il tasso di natalità in Messico (numero di nascite per mille abitanti in un anno) era del 14,86 per mille nel 2021 e il tasso di fertilità (numero medio di figli per donna) si attesta a 1,82. Quest'ultimo dato, essendo inferiore al tasso di sostituzione del 2,1, non garantisce una piramide demografica stabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA