Brasile, Cristo Redentore rende omaggio a vittime dell'alluvione

L'arcidiocesi del Cristo Redentore di Rio de Janeiro ha reso omaggio alle vittime dell'alluvione che ha colpito lo stato di Rio Grande do Sul, in Brasile. Grazie a una proiezione il monumento ha "indossato" una maglietta con i colori dello Stato e con i messaggi "Uniti nella preghiera per il Rio Grande do Sul" e "Ogni donazione fa la differenza". In un video pubblicato su Instagram il Santuario ha condiviso l'iniziativa "Cristo Redentor Sos Rio Grande do Sul" attraverso cui è possibile inviare denaro per aiutare le vittime delle piogge o trovare informazioni su come donare beni di prima necessità.



