Tim Brasile in prima linea per aiutare Rio Grande do Sul

L'amministratore delegato di TIM Brasile, Alberto Griselli, ha manifestato il suo rammarico per la "drammatica" situazione vissuta a Rio Grande do Sul e ha affermato che le priorità dell'azienda sono garantire la sicurezza dei dipendenti e la continuità del servizio. "Il 100%" dei dipendenti nello Stato "si trova in luoghi sicuri", compresi 28 che hanno dovuto lasciare le proprie case, ha riferito, evidenziando che i lavoratori ricevono inoltre sostegno psicologico e materiale per far fronte alla più grande tragedia climatica nella storia dello stato brasiliano.

"Abbiamo strutturato una unità di crisi con quattro priorità: sicurezza dei dipendenti, lavorare per rendere disponibile il servizio, dare ai clienti il ;;potere di comunicare e impegno istituzionale offrendo donazioni attraverso l'Istituto TIM", ha affermato Griselli.

La compagnia ha concesso un bonus di 10 GB ai clienti del Rio Grande do Sul e ha consentito il roaming con i concorrenti Claro e Vivo, che consente agli utenti dell'uno di accedere alle reti dell'altro. "Vorrei ringraziare i nostri concorrenti per la loro azione congiunta in una situazione così drammatica", ha aggiunto il dirigente.

Lo stato concentra circa il 3% della clientela di TIM in Brasile. Griselli ha precisato che non è questo il momento di contare eventuali perdite. "L'impatto finanziario si vedrà dopo, non è la priorità in questo momento", ha sottolineato.



