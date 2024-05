Messico: Sheinbaum, manterrò la disciplina macroeconomica

La candidata della coalizione di governo Claudia Sheinbaum, in testa ai sondaggi per la presidenza del Messico, ha dichiarato che, se dovesse ottenere la vittoria elettorale il 2 giugno, proporrà all'attuale capo del Ministero delle Finanze, Rogelio Ramírez de la O, di rimanere in carica.

Durante una presentazione davanti a banchieri e investitori stranieri, la portabandiera del Movimento di Rigenerazione Nazionale ha ribadito che sarà rispettata l'autonomia della banca centrale.

Per quanto riguarda i criteri di politica economica, Sheinbaum ha sottolineato che l'economia messicana dipenderà in gran parte da fattori esterni, ma ha assicurato che la sua amministrazione sarà responsabile, mantenendo un ragionevole equilibrio tra debito e Pil. Ha dichiarato, inoltre, che non ci saranno sgravi fiscali per i grandi contribuenti e che continuerà la lotta contro l'evasione.



