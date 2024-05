Maduro insulta Milei dopo l'oscuramento del canale venezuelano

Nicolas Maduro ha definito il suo omologo argentino Javier Milei come un "bastardo vende-patria" dopo la decisione del governo di Buenos Aires di eliminare il canale all news venezuelano Telesur dalla piattaforma digitale pubblica (Tda). Lo ha affermato nel suo consueto intervento televisivo del lunedi' commentando anche le recenti interviste rilasciate da Milei alla britannica Bbc e alla statunitense Univision dove il presidente argentino ha definito il suo omologo venezuelano come "un dittatore" e si e' espresso tra le altre cose sulla questione della sovranita' delle isole Falkland-Malvinas.

"Milei vuole trasformare il suo Paese in una colonia (...) e' un burattino dell'imperialismo e sta regalando le Malvinas dichiarando che sono britanniche", ha risposto da parte sua Maduro. Successivamente ha quindi definito Milei come "un bastardo vende-patria" concludendo la sua affermazione con un augurio speciale: "Che gli spiriti di San Martin, Peron, Evita e Maradona ti appaiano di notte e non ti lascino dormire".



