Blinken partecipa ad un vertice sulle migrazioni in Guatemala

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è intervenuto oggi in Guatemala ad un vertice a cui hanno partecipato ministri e vice ministri degli Esteri di 20 paesi latinoamericani e dei Caraibi firmatari della Dichiarazione di Los Angeles del 2022 sulle migrazioni e sui modi per renderle sicure, regolari e umane.

Prendendo la parola nell'incontro mirante a valutare i progressi realizzati e a elaborare proposte per affrontare questo fenomeno, Blinken ha affermato che gli Stati Uniti hanno "intensificato gli sforzi contro coloro che promuovono il traffico di persone vulnerabili migranti", in particolare quanti trasportano persone da Asia, Africa e altrove verso l'America centrale".

Il capo della diplomazia statunitense ha poi ricordato che a febbraio Washington ha annunciato una nuova politica di restrizione dei visti che prende di mira "gli individui che consapevolmente organizzano il trasporto di chi intende migrare irregolarmente negli Usa, anche con voli charter diretti in Nicaragua".

Al vertice sono intervenuti, fra gli altri, anche la ministra degli Esteri messicana Alicia Barcena, e il presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo che ha fatto gli onori di casa.

Arévalo ha proposto che "l'obiettivo di facilitare una migrazione sicura, ordinata, umana e regolare ci deve spingere a lavorare per trovare soluzioni ai rischi che la migrazione comporta per i nostri cittadini, e per risolvere le complicazioni che essa può comportare nei paesi di transito e di destinazione".



