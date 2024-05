Panama: il conservatore José Raul Mulino vince le presidenziali

Il conservatore José Raul Mulino ha vinto con ampio margine le elezioni presidenziali a Panama e succederà all'ex presidente Ricardo Martinelli, condannato per riciclaggio e rifugiatosi nell'ambasciata del Nicaragua.

Mulino, avvocato 64enne, ha ottenuto più del 34% dei voti, il 9% in più del suo principale avversario, il candidato del centrodestra, l'ex console Ricardo Lombana. "Ho il piacere, per conto del Tribunale elettorale, di informarla che ha conquistato la presidenza della Repubblica" di Panama, ha affermato il presidente del tribunale elettorale Alfredo Junca in una telefonata a Mulino trasmessa in diretta in tv. Anche lo sfidante ha riconosciuto la vittoria del suo avversario augurandogli "il meglio". Il neo-presidente, invece, ha detto di ricevere l'incarico con "responsabilità e umiltà". "Non sono il burattino di nessuno", ha sottolineato durante un discorso agli elettori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA