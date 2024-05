Messico, il 2 giugno 98 milioni di elettori e 170mila seggi

In Messico alle 8 del mattino del 2 giugno inizierà una giornata elettorale nella quale si rinnoveranno la presidenza della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Senato, otto governatorati, il capo del governo della capitale del Paese, 31 congressi statali e i presidenti municipali di 30 Stati. Le cariche in lizza sono più di 20mila.

Si voterà fino alle 18 in 170.876 seggi elettorali presidiati da sette funzionari ciascuno, che riceveranno i voti dei messicani che decideranno di recarsi alle urne. La lista nominale è composta da 98 milioni 329mila 951 elettori.

Una volta chiusi i seggi avrà inizio lo spoglio e dopo le 22 la presidente dell'Istituto Nazionale Elettorale, Guadalupe Taddei, comunicherà i risultati della stima statistica ufficiale per l'elezione del presidente della Repubblica, mentre i presidenti delle gli istituti elettorali nei quali si rinnovano i governatorati o il capo del governo di Città del Messico annunceranno i risultati corrispondenti alle loro giurisdizioni.

Per allora sarà già operativo il Programma di Risultati Elettorali Preliminari, attraverso il quale verranno pubblicati i dati corrispondenti a ciascun seggio elettorale installato.





