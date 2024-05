Esodo da Porto Alegre a causa della mancanza di energia e acqua

La capitale dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul, Porto Alegre, è teatro in queste ore di un esodo di residenti, in fuga dalla città rimasta quasi completamente senza acqua né elettricità. Oltre il 70% delle abitazioni nella metropoli di 1,3 milioni di abitanti - allagata per l'esondazione del lago Guaíba - non ha più accesso ai servizi essenziali.

Con le principali autostrade bloccate e l'aeroporto chiuso l'unica possibile direzione da intraprendere - come suggerito anche dal sindaco Sebastião Melo - è quella verso il litorale, area che ha registrato meno danni per l'ondata di maltempo che castiga da una settimana lo stato dove il 40% di residenti è discendenti di italiani.

"Pensiamo anche noi di andare al mare perché ci resta solo una piccola riserva d'acqua nel serbatoio e non è prevista una normalizzazione a breve", dice all'ANSA l'italiano Antonio de Ruggiero, docente di Storia contemporanea alla Pontificia Università di Rio Grande do Sul (Puc-Rs). "Almeno tre quattro famiglie di residenti del mio condominio si sono già spostate verso la costa", ha aggiunto.

L'aumento del flusso di traffico verso la regione costiera sta causando congestionamenti lungo le strade secondarie, dato che le principali autostrade federali e strade statali sono chiuse e l'entroterra è impraticabile a causa dalle frane.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA