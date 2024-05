Argentina, forse localizzato in mare un sottomarino tedesco

E' in uno stadio molto avanzato di identificazione il relitto localizzato tempo fa nell'Oceano Atlantico, a quattro miglia al largo della città argentina di Necoechea, che gli esperti ritengono potrebbe essere di un sottomarino tedesco della seconda guerra mondiale.

La fase finale della missione, riferisce il portale di notizie El Mostrador, è stata finanziata dalla cilena Fundación Reitich, creata dall'imprenditore Jaime Philippe Reitich Baron.

Al termine di un viaggio realizzato a metà aprile con l'assistenza della Prefettura navale argentina, i membri della spedizione 'Eslabon Perdido' hanno sostenuto di essere riusciti a trovare, grazie a strumenti ad alta tecnologia, la posizione esatta del sottomarino affondato, che giace su un fondale a 28 metri di profondità.

Per l'occasione è stato utilizzato un robot drone sottomarino, che ha potuto scattare alcune immagini che ora verranno inviate in Italia per essere esaminate da Fabio Bisciotti, esperto della Lega navale italiana, attivo nell'identificazione di navi e aerei affondati in diverse acque del mondo durante la seconda guerra mondiale.

Contattato già in passato, Bisciotti ha accertato che lo scafo è stato distrutto, mediante l'uso di esplosivo, forse per cancellare le prove dell'arrivo in Argentina.



