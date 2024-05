Urne aperte a Panama per le elezioni presidenziali

Urne aperte dalle 7 di questa mattina (le 14 in Italia) a Panama dove quattro milioni di cittadini sono chiamati a eleggere il ;;nuovo presidente, i 71 deputati dell'Assemblea nazionale e i 20 componenti del parlamento centroamericano. Gli elettori voteranno anche per un nuovo sindaco in 81 città e per 701 rappresentanti degli enti locali. Le consultazioni si chiuderanno alle 16. Le presidenziali si svolgono a turno unico con decisione a maggioranza semplice e il risultato definitivo è atteso nella mattinata di lunedì.

Il favorito nei sondaggi della vigilia con il 37,6% delle intenzioni di voto è José Raúl Mulin, seguito dall'ex presidente socialdemocratico Martín Torrijos (2004-2009), con il 16,4%, dagli avvocati di centrodestra Rómulo Roux, con il 14,9%, e Ricardo Lombana, con il 12,7%. Il candidato socialdemocratico e vicepresidente panamense, José Gabriel Carrizo, appare al quinto posto, con l'8,3%.



