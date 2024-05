Scenario 'catastrofico' a Porto Alegre, si temono nuove piogge

Drammatico, catastrofico e senza precedenti. Questi i termini usati per descrivere lo scenario della capitale dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul, Porto Alegre, dopo le piogge e le inondazioni che l'hanno devastata. Importante polo industriale e agricolo del Brasile dove il 40% degli abitanti è discendente di italiani. "Vivo a qui da 14 anni e non ho mai visto nulla di simile. La situazione è drammatica", ha detto all'ANSA l'italiano Antonio de Ruggiero, professore di storia contemporanea alla Pontificia Università del Rio Grande do Sul. "Abbiamo scoperto che in città siamo molto vulnerabili", ha aggiunto.

Anche il suo connazionale Alex Mingozzi, il più grande campione di beach tennis del mondo e che vive da 10 anni nella capitale del Rio Grande do Sul, non aveva mai visto nulla di simile. "La situazione è catastrofica", ha detto. "Ho amici che sono isolati e non possono uscire di casa da giorni", ha aggiunto.

Ad oggi, il bilancio provvisorio delle inondazioni nel Rio Grande do Sul ammonta a 75 morti, 107 dispersi e quasi 100.000 sfollati. Con l'aeroporto chiuso a tempo indeterminato e le strade bloccate dalle frane, Porto Alegre comincia a sperimentare la carenza di beni di prima necessità nei mercati e il municipio ha chiesto alla popolazione di razionare il consumo di acqua.



