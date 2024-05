Lula mobilitato per la tragedia a Rio Grande do Sul

Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva è atteso nelle prossime ore per una nuova visita nello stato di Rio Grande do Sul dove incontrerà il governatore Eduardo Leite per discutere sulle azioni da intraprendere per rispondere alla tragedia causata dal maltempo.

Gli allagamenti hanno causato 66 vittime, 101 dispersi e oltre 95.700 persone hanno dovuto lasciare a propria abitazione.

I danni registrati in almeno 332 dei 496 municipi dello stato sono incalcolabili. Per questo il governatore ha chiesto l'aiuto del governo federale invocando un piano maresciallo per la ricostruzione.

Il presidente - che è già stato sul posto lo scorso giovedì - sarà accompagnato da 13 ministri oltre che dai presidenti della Camera, Arthur Lira, del Senato, Rodrigo Pacheco. Saranno presenti anche il giudice della Corte suprema Edson Fachin, il presidente della Corte dei Conti, Bruno Dantas e il comandante dell'esercito, Tomas Paiva.



