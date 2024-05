Haiti, gli Usa sull'isola per preparare la missione di sicurezza

PORT-AU-PRINCE, 04 MAG - Sono arrivate in queste ore a Port-au-Prince le prime squadre del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per allestire le strutture che ospiteranno la Forza multinazionale di sostegno alla sicurezza (Fmas) ad Haiti, recentemente autorizzata dalle Nazioni unite.

La missione - composta principalmente da militari delle forze armate del Kenya - sarà dispiegata sul terreno in concomitanza con la visita del presidente kenyota William Ruto il prossimo 23 maggio alla Casa Bianca. La Difesa Usa ha stanziato circa 190 milioni di euro in materiali e attrezzature per la missione nella città.

L'Onu calcola che nel primo trimestre del 2024 più di 2.500 persone sono morte o hanno riportato ferite gravi ad Haiti a causa delle violenze causate dall'azione di gruppi armati che hanno preso il controllo di parte del territorio - per chiedere le dimissioni dell'ex primo ministro Ariel Henry - facendo sprofondare il Paese in una grave crisi politica sociale e umanitaria.

Dopo l'uscita di scena di Henry è stato nominato un Consiglio di transizione chiamato al difficile compito di ripristinare l'ordine e garantire lo svolgimento di un processo istituzionale da concludersi con le elezioni presidenziali entro il 7 febbraio 2026.

Haiti non ha un parlamento funzionante né un presidente eletto dall'assassinio di Jovenel Moise nel 2021. Le elezioni si sono svolte l'ultima volta nel 2016.



