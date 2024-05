Brasile: Porta (Pd), in soccorso alle comunità alluvionate

Il deputato italiano eletto in Sudamerica Fabio Porta (Pd) sta collaborando con enti e associazioni dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul per portare aiuto alle popolazioni colpite da un'ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha causato inondazioni e ucciso decine di persone.

"Desidero esprimere, a nome del parlamento italiano, il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime e la solidarietà alla popolazione del Rio Grande do Sul. Stiamo valutando, in contatto enti e associazioni italiane sul posto, come fare qualcosa di concreto", ha detto all'ANSA.

"La prossima settimana faremo alcuni eventi a Roma, anche presso l'ambasciata del Brasile, per onorare i 150 anni dell'immigrazione e in quell'occasione proporrò di adottare iniziative utili e concrete", ha aggiunto Porta, ricordando che alcune delle città colpite, come Bento Gonçalves e Santa Maria, ospitano una "tradizionale presenza italiana". "Il Rio Grande do Sul è la culla della colonizzazione italiana in Brasile", ha concluso.



