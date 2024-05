Il trofeo del premio Matarazzo omaggia l'emigrazione italiana

E' stato creato dall'artista italo-brasiliana Maria Bonomi il trofeo per il nuovo premio "Ciccillo Matarazzo" che omaggia discendenti di italiani di successo nel mondo. La piccola scultura è stata concepita come un'opera carica di simbolismo, che rappresenta la ricerca di una nuova vita da parte degli immigrati. "La maggior parte degli immigrati italiani ha origini rurali. Venivano da tutte le regioni, con tanta voglia di lavorare, di riuscire, di fare l'America", ha spiegato Bonomi.

Composta di bronzo e acciaio, l'opera si ispira alla forma dello stivale, contrassegnato da quadrati che rappresentano le case e i villaggi di origine di ogni cittadino. La sua forma elevata rappresenta il movimento crescente delle scoperte e allude alla vela di una nave; mentre le linee vuote simboleggiano la ricerca del lavoro.

Il premio Ciccillo Matarazzo è stato ideato dall'imprenditore ed ex ambasciatore Andrea Matarazzo con il sostegno dell'associazione Promo Brasile-Italia, presieduta da Giacomo Guarnera. Il premiato nel 2024 è il miliardario del settore agroalimentare Rubens Ometto, presidente del colosso dello zucchero e dell'alcol Cosan e pronipote di Antonio Ometto, un italiano di Padova emigrato in Brasile nel 1887.



