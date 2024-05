Omaggio italiano al primo caduto nella guerra Falkland-Malvinas

Un'operazione "pulita", possibilmente senza vittime, soprattutto da parte britannica.

Questi erano gli ordini a cui si attenne il capitano di fregata della Marina Militare Argentina, Pedro Giachino, quando, al comando di una missione di incursori subacquei, sbarcò per primo sul suolo delle isole Falkland-Malvinas il 2 aprile del 1982.

L'Operazione Rosario si concluse quasi come previsto. Le isole tornarono provvisoriamente in mano argentina senza nessuna vittima tra le forze di difesa britannici presenti, ma a costo tuttavia della vita dello stesso Giachino, rimasto ucciso poco prima della resa del governatore britannico, Rex Hunt.

Il capitano della Marina, 35 anni, nato a Mar del Plata e discendente di migranti italiani provenienti dal Piemonte, risultò essere in questo modo la prima vittima di una breve ma tragica guerra in cui caddero altri 648 soldati argentini e 255 britannici.

Nel mese in cui si ricorda l'anniversario dell'inizio del conflitto, la figura di Giachino è stata oggetto di un riconoscimento e di un omaggio da parte di associazioni di ex combattenti italiane ed argentine in cerimonie tenutesi il 26 aprile nel Circolo Italiano di Buenos Aires e nel Museo Storico Militare "Vidotto" di Jesolo.

Nel corso dell'evento il capitano della Marina argentina è stato insignito di un attestato di benemerenza con medaglia d'oro da parte dell'associazione Croce Reale e un suo ritratto apposto nel museo Vidotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA