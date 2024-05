Milei non presenterà il suo libro alla Fiera di Buenos Aires

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha detto di aver rinunciato a lanciare il suo nuovo libro alla 48/ma Fiera internazionale del libro di Buenos Aires perché avverte "ostilità" da parte degli organizzatori e per evitare un tentativo di "sabotarne" la presentazione.

Il lancio del nuovo libro del leader ultraliberista, intitolato 'Capitalismo, socialismo e trappola neoclassica', era previsto per il 12 maggio, davanti al centro congressi La Rural, dove da una settimana si tiene una delle principali fiere culturali del Paese.

"Non lo presenteremo alla Fiera del libro perché mia sorella sta portando avanti questa trattativa e c'è un livello di ostilità nei miei confronti e nei confronti del nostro team che ci porta a sospettare un tentativo di sabotare la presentazione fatto, in stile 'kirchnerista', in modo violento", ha detto Milei in un programma radiofonico.

Il capo dello Stato ha definito "violenta" la cerimonia di apertura della Fiera, duramente la quale è stato duramente criticato, e ha sostenuto che sia necessario "prendere alcune precauzioni" per non esporsi ad un "assedio".



