A rischio la candidatura del favorito alle elezioni in Panama

La Corte suprema di Panama sta analizzando la legalità della candidatura presidenziale dell'oppositore di destra José Raúl Mulino, sostituto dell'ex presidente Ricardo Martinelli (al governo dal 2009 al 2014) e favorito per vincere le elezioni di domenica prossima, considerate come le più complesse nella storia recente del Paese.

La domanda di incostituzionalità è stata presentata da un'avvocatessa contro la decisione del Tribunale elettorale che, all'inizio di marzo, autorizzava Mulino a sostituire Martinelli (che ha nel frattempo chiesto asilo al Nicaragua) anche dopo che quest'ultimo era stato condannato a oltre 10 anni di carcere per riciclaggio di denaro.

Mulino guida i sondaggi con il 25-30% delle intenzioni di voto, il doppio di quello dei suoi immediati rivali, l'ex presidente socialdemocratico Martín Torrijos (al governo dal 2004 al 2009) e i candidati di centrodestra Ricardo Lombana e Rómulo Roux.

Mulino è stato ministro della Sicurezza durante il governo Martinelli. In passato ha fatto anche il ministro degli Esteri e della Giustizia. Tra il 2015 e il 2016 fu in custodia cautelare per corruzione, ma venne poi rilasciato per errori procedurali.





