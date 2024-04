Elezioni in Venezuela, Maduro crolla nei sondaggi

Il principale rappresentante dell'opposizione in Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha uno schiacciante vantaggio su Nicolás Maduro, in vista delle elezioni presidenziali del 28 luglio: lo rivela un sondaggio condotta dall'istituto venezuelano Meganalisis. Urrutia - scelto al posto della leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, che non si è potuta candidare perché interdetta per 15 anni da incarichi pubblici - ha ottenuto il 32,4% delle intenzioni di voto contro l'11,2% dell'attuale presidente. Il 33,1% ha invece dichiarato di non sapere per chi voterebbe e il 19,3% ha detto che non voterebbe per nessuno.

In base al rilevamento, il 53,2% ha dichiarato di non conoscere Urrutia, il che potrebbe significare che le preferenze per lui potrebbero crescere ulteriormente.

Il sondaggio ha inoltre mostrato che Machado è considerata dal 75,9% degli intervistati la politica più credibile e affidabile del Paese, mentre solo il 6,1% si fida di Maduro. Se fosse lei a disputare le elezioni, la voterebbe il 75,4% degli intervistati, contro appena l'8,6% di coloro che sceglierebbero il leader 'chavista'.



